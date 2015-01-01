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مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين إثر سقوط جدار منزل عليهم في البحيرة

السبت 13/يوليه/2019 - 02:21 ص
مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين إثر سقوط جدار منزل عليهم في البحيرة
جثة طفلة - صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
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لقيت طفلة مصرعها بينما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح قطعية وكدمات وكسور وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر سقوط جدار منزل فوقهم بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار العام جثة "جنا م.ع" 4 سنوات، وكل من "هنا و.أ" ٨ سنوات، مصابه باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالظهر واشتباة كسر بالزراع الايسر وكدمات متفرقة بالجسم، و"نعيمه ع.ع" ١٨ عاما، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباة نزيف بالمخ وكدمه شديدة بالصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"كريمة أ.ع" ٥٥ عاما، مصابه بكدمات متفرقه بالجسم وكدمه قويه بالرأس، و"نورا ع.ج" عام، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق
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