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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك المصرية

السبت 13/يوليه/2019 - 12:06 ص
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك المصرية
سعر الريال السعودي اليوم
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يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري مع مواصلة البنوك آخر أيام العطلة الأسبوعية، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-7-2019  نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره في ظل تناسب العرض مع الطلب.

وتشير التوقعات بارتفاع أسعار الريال السعودي بالتزامن مع قدوم موسم الحج خلال الأيام القادمة والتي تشهد فيه العملة السعودية إقبالاً على شراء الريال السعودى. 


ويوضح الجدول التالي سعرالريال السعودى فى مصر: 

البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799


سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.41 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.41 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع

سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر
4.41 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.40 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

dollor to riyal   
3.75 ريال سعودي

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