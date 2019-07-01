سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك المصرية
السبت 13/يوليه/2019 - 12:06 ص
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يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري مع مواصلة البنوك آخر أيام العطلة الأسبوعية، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-7-2019 نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره في ظل تناسب العرض مع الطلب.
وتشير التوقعات بارتفاع أسعار الريال السعودي بالتزامن مع قدوم موسم الحج خلال الأيام القادمة والتي تشهد فيه العملة السعودية إقبالاً على شراء الريال السعودى.
ويوضح الجدول التالي سعرالريال السعودى فى مصر:
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.41 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.41 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع
سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال فى بنك مصر
4.41 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.40 جنيه للشراء
4.44 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
dollor to riyal
3.75 ريال سعودي
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