سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك المصرية

يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري مع مواصلة البنوك آخر أيام العطلة الأسبوعية، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-7-2019 نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره في ظل تناسب العرض مع الطلب.





وتشير التوقعات بارتفاع أسعار الريال السعودي بالتزامن مع قدوم موسم الحج خلال الأيام القادمة والتي تشهد فيه العملة السعودية إقبالاً على شراء الريال السعودى.









ويوضح الجدول التالي سعرالريال السعودى فى مصر:





البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.4592 4.4864 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.45 4.4879 سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.4558 4.4879 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.42384 4.47988 أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.435 4.48 أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.4610 4.4932 أسعار الريال السعودي في بنك عودة 4.4531 4.4799









سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.41 جنيه للشراء 4.44 جنيه للبيع





سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.41 جنيه للشراء

4.44 جنيه للبيع





سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال فى بنك مصر

4.41 جنيه للشراء 4.44 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.40 جنيه للشراء

4.44 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





dollor to riyal

3.75 ريال سعودي



