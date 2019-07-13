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المنصف خماخم يعلن عن استقالته من رئاسة النادي الصفاقسي

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:58 م
المنصف خماخم يعلن عن استقالته من رئاسة النادي الصفاقسي
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مروى الجلاصي
 
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أعلن رئيس النادي الصفاقسي المنصف خماخم، في تدوينة نشرها على فيسبوك اليوم الجمعة 12 جويلية 2019، إستقالته من رئاسة نادي 'عاصمة الجنوب'.

وكتب خماخم ما يلي، "نزولا عند رغبة جماهير نادينا العزيز و حفاظا على مصيره وحمايته من الإندثار أعلن رسميا عن إستقالتي من رئاسة النادي الرياضي الصفاقسي وسندعو إلى جلسة إنتخابية خارقة للعادة بعد صدور البلاغ الرسمى من إدارة النادي... عاش النادي الرياضي الصفاقسي".

ويذكر بأن المنصف خمام كان قد تولّى رئاسة النادي الصفاقسي، منذ سنة 2016 خلفا للطفي عبد الناظر الذي تقلّد منصب رئاسة النادي من سنة 2012 إلى غاية حدود سنة 2016.
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