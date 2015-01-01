لرسوبه في الامتحانات.. كشف لغز انتحار طالب شنقا داخل دورة مياه مسجد بالبحيرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، غموض العثور على جثة طفل مشنوقًا داخل دورة مياه مسجد قرية جبارس قبلي بمركز إيتاي البارود، وتبين قيام المجني عليه طالب بالصف الثاني الإعدادي" بالانتحار لرسوبه في 3 مواد بالامتحانات.



وكانت قرية جبارس بمركز ايتاى البارود قد شهدت حادثا مأساويا، حيث عثر الأهالي علي جثة طفل مشنوق بداخل دورة مياة بأحد المساجد عقب اداء صلاة الجمعة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزى تحت تصرف النيابة



وتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بعثور الأهالي علي جثة "محمد.ع.هـ" 14 سنة، معلقة بحبل داخل إحدي دورات المياه بمسجد بقرية جبارس قبلي بمركز إيتاي البارود، في ظروف غامضة.



ووجه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم الشيخ، رئيس فرع البحث الجنائي والرائد إسلام السعدني رئيس المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط مرتكب الجريمة.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضراللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق