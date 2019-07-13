سعر الدولار اليوم السبت 13-7-2019 بالبنوك والسوق السوداء

بدأ الدولار اليوم السبت 13-7-2019، أولى أيام الأسبوع، مستقرًا عند نفس معدلاته السابقة، وجاء سعر الدولار اليوم فى مصر مسجلاً 16.57 جنيها للشراء و 16.67جنيها للبيع، وكانت اسعار الدولار قد شهدت تراجع بشكل هامشي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.





فيما قدم مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.59 جنيها، بينما بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16.65 جنيها.

وسجلت اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم 16.75 جنيهًا، ليستقر سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.









ونرصد لكن آخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:





سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع









سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع









سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع





سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30 في بداية تعاملات اليوم السبت،بينما جاء سعر الدولار مقابل الريال 3.75.







