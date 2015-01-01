أديب عن تركي آل شيخ: "اللي يحب بلدي أشيله على راسي"

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمستوى حفلات موسم جدة برعاية هيئة الترفية السعودية، مشيرًا إلى أن مستوى الحفلات التقني والفني رائع.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك كم كبير من المطربين والفنانين المصريين شاركوا في حفلات موسم جدة، مضيفا أن السعودية تحب الفن والطرب المصري.



وعن المستشار تركي آل شيخ، عقب، "أنا بحب اللي يحبنا، واللي يحب بلدي أشيله على راسي"، مؤكدا أن قوة العلاقات المصرية السعودية أمر هام.

