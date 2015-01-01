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توزيع 175 طن أسمدة على مزارعي الوادي الجديد

السبت 13/يوليه/2019 - 02:26 ص
توزيع 175 طن أسمدة على مزارعي الوادي الجديد
الدكتور مجد المرسي
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هدير محمود
 
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أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، توزيع 1775 طن أسمدة على مزارعي المحافظة بمراكزها الخمسة.

وقال،وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية وزعت 1241.100 طن أسمدة يوريا، و533.900 طن أسمدة نترات علي المزارعين من خلال الكوبونات وبطاقة الحيازة الزراعية، بحيث يكون تسليم الأسمدة مطابق للمساحات المنزرعة بشكل فعلي أرض الواقع.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية لديها رصيد كاف من الأسمدة الزراعية بواقع 1946.250 طن من سماد اليوريا، و484.150 طن من سماد النترات.
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