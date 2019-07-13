"حفل ديسكو النجوم" بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)
الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:46 م
سعد نبيل - تصوير: بلال احمد
Advertisements
Advertisements
توافد عدد كبير من الجمهور على حفل "ديسكو مصر"، الأول بشكل منفرد، تحت عنوان "ديسكو النجوم" وذلك جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.
وشهد الحفل أجواء من الفرح والسعادة التي سادت بين الجمهور الذين حرصت على حضور الحفل، الذي شارك فيه خمسة من نجوم جيل التسعينات، وعلى رأسهم الفنان إيهاب توفيق، وحسام حسني، ومصطفى قمر، وهاني عادل، وهاني الدقاق.
جدير بالذكر أن هذا الحفل منظم بمناسبة طرح الفريق لألبوم "ديسكو النجوم"، والذي أكد شادي وصفي، عضو الفريق، أن الألبوم تم بذل الكثير من الجهد فيه لإخراجه بالشكل المناسب للجمهور، بجانب تقديم أفكار وموسيقية جديدة، ستكون مفاجأة لمحبي "ديسكو مصر".
يشار إلى أن "ديسكو مصر"، من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط الإندي سين بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعني" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما ديسكو مصر ديسكو النجوم دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- انتهاء حفل الكينج منير بالساحل الشمالي (صور)
- فرقة "أيوا" الموسيقية تشعل حماس المغاربة في مهرجان تيميتار (صور)
- أول حفل لـ أصالة ببورتو مارينا غدا
- فرقة "ديسكو مصر" تقدم سهرة موسيقية الأربعاء المقبل
- شارموفرز تحتفل بالكريسماس مع محمود العسيلي وديسكو مصر.. 20 ديسمبر
- على طريقة نجوم زمان.. ديسكو مصر تكشف عن ألبومها الجديد في حفل بمارينا
- إقبال كبير على شراء تذاكر أول حفل لـ"ديسكو مصر" بعد طرحها بأيام
- تعرف على ضيوف شرف حفل "ريدبُل ديسكو النجوم" في الساحل الشمالي
- ثلاثي أضواء الديسكو: "الانتقاد قاسي ولا يعترف بأن الموسيقى أذواق.. ولم نمحي أغاني التراث ولكن أعدنا فقط توزيعها"
- "الفجر الفني" داخل الكواليس والبروفات النهائية لحفل "ديسكو النجوم" بمارينا (صور)