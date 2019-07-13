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"حفل ديسكو النجوم" بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:46 م
حفل ديسكو النجوم بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)
"ديسكو مصر"
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سعد نبيل - تصوير: بلال احمد
 
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توافد عدد كبير من الجمهور على حفل "ديسكو مصر"، الأول بشكل منفرد، تحت عنوان "ديسكو النجوم" وذلك جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وشهد الحفل أجواء من الفرح والسعادة التي سادت بين الجمهور الذين حرصت على حضور الحفل، الذي شارك فيه خمسة من نجوم جيل التسعينات، وعلى رأسهم الفنان إيهاب توفيق، وحسام حسني، ومصطفى قمر، وهاني عادل، وهاني الدقاق.

جدير بالذكر أن هذا الحفل منظم بمناسبة طرح الفريق لألبوم "ديسكو النجوم"، والذي أكد شادي وصفي، عضو الفريق، أن الألبوم تم بذل الكثير من الجهد فيه لإخراجه بالشكل المناسب للجمهور، بجانب تقديم أفكار وموسيقية جديدة، ستكون مفاجأة لمحبي "ديسكو مصر".

يشار إلى أن "ديسكو مصر"، من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط الإندي سين بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعني" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".
"حفل ديسكو النجوم" بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)
"حفل ديسكو النجوم" بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)
"حفل ديسكو النجوم" بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)
"حفل ديسكو النجوم" بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)
"حفل ديسكو النجوم" بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)
"حفل ديسكو النجوم" بالساحل الشمالي يرفع شعار كامل العدد (صور)
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