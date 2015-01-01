تخصيص 21 مليون و200 ألف لمركز باريس في موازنة العام المالي الجديد



وقال يوسف مرزوق، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، إن المركز وجه هذه الاعتماد لتنفيذ عدة مشروعات في مجالات متنوعة أبرزها الكهرباء، حيث سيجري تركيب محطات طاقة شمسية، بقرى بغداد والمكس والقرية الأولى بدرب الأربعين، إضافة إلى تركيب محولات إنارة باعتمادات قدرها 3 ملايين و379 ألف جنيه.



وأضاف يوسف، أن الخطة التنمية لهذا العام تشكل استكمال رصف طرق داخل مدينة باريس، باعتمادات قدرها 7 ملايين و500 ألف جنيه، إضافة إلى أن الخطة تشمل تنفيذ مشروعات في مجال تحسين البيئة، حيث يجري إنشاء حديقة وممشى سياحي جديد، وبناء سور لوحدة ترخيص مرور مركز باريس، واستكمال مبنى الوحدة المحلية بقرى درب الأربعين المرحلة الثالثة.



وأشار،رئيس مركز ومدينة باريس، إلى أن الوحدة المحلية بصدد طرح مشروعات الخطة خلال الفترة الحالية، ليبدأ تنفيذها مباشرة وتنتهي هذه المشروعات في مايو 2020.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، اعتماد 21 مليونا و200 ألف جنيه، لخطة التنمية المحلية الموحدة للمركز وقراه في موازنة العام المالي الجديد 2019\2020.