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نيتفليكس تجمع بين رايان راينولدز ودوين جونسون وجال جادوت في فيلم سينمائي

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:42 م
نيتفليكس تجمع بين رايان راينولدز ودوين جونسون وجال جادوت في فيلم سينمائي
رايان راينولدز ودوين جونسون
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أحمد جمال أحمد
 
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وفقا لمجلة Variety، فإن شبكة تليفزيون نيتفليكس نجحت في الاتفاق مع النجوم الكبار جال جادوت ورايان راينولدز ودوين جوسنون الشهير بالصخرة، لتجمعهم معا في فيلم سينمائي جديد.

 

وحسبما أفادت صحيفة ديلي ميل نقلا عن Variety، فإن الفيلم الجديد سيكون بعنوان Red Notice وتخطط نيتفليكس لطرحه رسميا بحلول عام 2020 بميزانية إنتاج تتخطى 200 مليون دولار.

 

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يعمل بها رايان راينولدز مع دوين جونسون و جال جادوت في فيلم سينمائي، في حين أن جال ودوين سبق لهما العمل معا في أجزاء من فيلم "فاست أند فيريوس".


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