تخصيص 250 فدان لإقامة الظهير الزراعي بمركز الداخلة في الوادي الجديد



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، تخصيص 50 فدانا، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية "الهنداو"، لتوزيعها علي شباب القرية لزراعتها ضمن مبادرة النخيل التي تنفذها المحافظة لزراعة 2.5 مليون نخلة، علي مستوى المراكز الإدارية الخمسة.



أضاف،رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، انه جري تخصيص 200 فدان لمشروع الظهير الزراعي بالقرية، منهم 100 فدان لإقامة صوب زراعية لزراعة الخضر والفاكهة، مشيرًا إلي، الإعداد لحفر بئر جوفية خلال الأيام القليلة المقبلة، للبدء في زراعة هذه المساحات من الأراضي من خلال الشباب.



الجدير بالذكر، إن محافظة الوادي الجديد، أعلنت في ديسمبر 2017 تنفيذ مشروع الظهير الزراعي بكل قرية، من خلال توزيع من 3-5 فدان لكل شاب، مع تنفيذ مبادرة النخيل التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية العام الجاري، لزراعة 2.5 مليون نخلة بالوادي الجديد.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تخصيص 250 فدانًا لمشروع الظهير الزراعي ومبادرة النخيل بقرية "الهنداو" التابعة للمركز.