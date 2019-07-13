بحضور البابا تواضروس.. تخريج الدفعة الثالثة من المعهد القبطي للقيادة CIL

أقيم مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الثالثة من المعهد القبطي للقيادة CIL بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وصاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الاسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والمشرف على المعهد.



