اجتماع طارئ في ريال مدريد لحسم أهم صفقة بالموسم

ينتظر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، السفر إلى كندا رفقة الفريق الأول لكرة القدم، خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد.









ومن المقرر أن يعقد بيريز اجتماعا مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، خلال جولة كندا لبحث التعاقد مع صفقات جديدة أبرزها الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.









وقالت صحيفة "ABC"، إن بيريز يُخطط للسفر بنهاية هذا الأسبوع إلى كندا، ليكون مع بعثة ريال مدريد في جولته التحضيرية.









وأضافت "سيعقد فلورنتينو بيريز جلسة مع زيدان لمناقشة الصفقات سواء بالشراء أو رحيل عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.









وتابعت "الاجتماع بين الثنائي سيكون الحديث الأبرز خلاله هو محاولة إنهاء صفقة بوجبا والاستعانة بخدماته، بالموسم المقبل.









ويعتبر بوجبا، واحدا من أهم الأهداف التي يسعى الفريق للتعاقد مع وجلبه إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على الدوري الإسباني، واستعادة لقب دوري أبطال أوروبا.