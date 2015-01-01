حصر الطرق الداخلية في الوادي الجديد تمهيدا لإجراء أعمال رصف وصيانة عاجلة



وقال المهندس محمد عبد الله مدير عام الطرق بالوادي الجديد، أن سيتم إعادة حصر جميع الطرق ورفع تقارير فنية بها، مشيرا إلى أن بعض الطرق سوف تحتاج إلى إعادة رصف بالكامل وهناك طرق سوف تحتاج إعادة ترميم وصيانة بسيطة.



وأكد،مدير الطرق، أن مديرية الطرق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تواصل استكمال تنفيذ خطة المماشي السياحية التي أعلن عنها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وأوضح،مدير الطرق بالمحافظة، أنه تم إقامة 5 مماشي سياحية حتى الآن بمدينة الخارجة والتي تعتبر متنفس للمواطنين كما تشمل أكشاك خشبية توفر فرص عمل للشباب.

أعلنت،مديرية الطرق بمحافظة الوادي الجديد،عن البدء في حصر احتياجات الطرق الداخلية بالأحياء السكنية والتي تحتاج إلى صيانة وإعادة رصف لإدخالها فى الخطة العاجلة.