الطالع الفلكي السّبت 13/7/2019..قَبْضَة قَويّة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 6 أبيب قبطى، 13 تَمّوز رُومى، 10 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - بأه ريكُو اللى مليان رِئّة وحِنّيّة يتفرّج على بُوكس؟(ناجى أنجلو من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنان على الكسّار وقرينه الفلكى الفنان أحمد خليل حَفِظَهُ الله ، إحتفالاً بهما فهذه هى.....





-الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم على الكسّار ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.

(رجل أسمر أصيل)،(لؤلؤة عملاقة)،(واحد فى المليون)،(مبادئ الرجولة)،(نظر حاد)،(مشاجرة بالقبضات/ملاكمة).





-الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم أحمد خليل ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(سحر عظيم)،(أعمال خيرية)،(الرجل الحديدى)،(زهرة حمراء)،(قبضة قويّة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الفحص والتدقيق مطلوبان عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج الثور: تنشيط الذاكرة بألبوم الصور يعنى التواصل بزميل الجامعة والأقارب ولو هاتفياً ،يوم مناسب لإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أوزيارة الطبيب.





الجوزاء: نجاح حياتك العاطفية الحالية مع زوجتك أو خطيبتك يتوقف جزء كبيرمنه على عدم سماحك لذكريات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.





برج السّرطان: قد تكون فى مزاج لإفتعال مشكلة أو نكش ومُشاكسة غيرك دون داعٍ لذلك، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج الأسد: قم بوضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: لست مُضطرّاً لتقمّص دورالمُهرّج لتسلية الآخرين أوالترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الميزان: تأكد من طلبات الوالدة/الزوجة قبل شراء المشتروات الأسبوعيّة حتى تتجنّب إعادة السّلع الغير مرضى عنها، أو صنع مشكلة كبيرة من مشكلة صغيرة.





برج العقرب: مشاعر الحب تدور حولك من الأسرة والأصدقاء، يوم مناسب للتجمعات والإتفاقات المثمرة سواء للعمل أوعلى نطاق العائلة بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج الجدى: جلسة لطيفة مرحة لتقوية الثقة المُتبادلة وإزالة سوء الفهم إن وُجِدْ بين الأقارب والأصهار ، الزيارات العائلة ضروريّة لتقوية صِلَة الرّحِمْ.





برج الدّلو: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرر بكبرياء الآخرين أو الألفاظ الخشنة.



