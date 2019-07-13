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البعثة الدائمة لمصر بجنيف تنجح في تمرير قرار أممي لمنتدى شباب العالم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:36 م
البعثة الدائمة لمصر بجنيف تنجح في تمرير قرار أممي لمنتدى شباب العالم
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أمنية فوزي
 
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نجحت البعثة الدائمة لمصر بجنيف، في تمرير قرار أممي يشير لمساهمات منتدى الشباب العالم في قضايا الشباب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

واستعرض وفد مصر، نشأة منتدى شباب العالم الذي استضافته مصر في 2017 كمنصة لدعم أفكار الشباب.

وصرح السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بجنيف، بأن مصر تؤمن بأن زيادة نسبة الشباب عالميًا يقترن بها فرص وتحديات ضخمة.

وأوضح وفد مصر، أن 5 آلاف شاب من جميع أنحاء العالم شاركوا في النسخة الأخيرة عام 2018 لمنتدى شباب العالم.
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