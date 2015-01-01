ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بدء تلقي طلبات الراغبين في إقامة مزارع سمكية على برك الصرف الزراعي في الوادي الجديد

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:32 م
بدء تلقي طلبات الراغبين في إقامة مزارع سمكية على برك الصرف الزراعي في الوادي الجديد
Advertisements
طباعة
هدير محمود
 
Advertisements
أعلن، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة بدأت في تلقى طلبات الراغبين في إقامة مزارع سمكية على برك الصرف الزراعي المنتشرة على مستوى المحافظة.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والرى تقدم كافة التسهيلات اللازمة للراغبين في إقامة هذه المشاريع وذلك للتغلب على مشكلة تراكم المياه بالبرك الزراعية وإهدار المياه، بالإضافة إلى إمكانية توفير الأسماك الطازجة طوال العام لأهالى الواحات بأسعار مخفضة.

وأشار،محافظ الوادي الجديد، إلى أن الاستزراع السمكي أحد المشروعات المستحدثة التى تنفذها المحافظة حاليا لتشجيع المستثمرين على إقامتها.

وأوضح،محافظ الوادي الجديد، أنه يجري تنفيذ مزرعة بالشركة 55 بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بالإضافة إلى إقامة أحواض سمكية أخرى بمركز الداخلة، وسيتم طرح منتجاتهم فى الأسواق فى أكتوبر المقبل بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم