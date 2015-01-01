بدء تلقي طلبات الراغبين في إقامة مزارع سمكية على برك الصرف الزراعي في الوادي الجديد



وقال محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والرى تقدم كافة التسهيلات اللازمة للراغبين في إقامة هذه المشاريع وذلك للتغلب على مشكلة تراكم المياه بالبرك الزراعية وإهدار المياه، بالإضافة إلى إمكانية توفير الأسماك الطازجة طوال العام لأهالى الواحات بأسعار مخفضة.



وأشار،محافظ الوادي الجديد، إلى أن الاستزراع السمكي أحد المشروعات المستحدثة التى تنفذها المحافظة حاليا لتشجيع المستثمرين على إقامتها.



وأوضح،محافظ الوادي الجديد، أنه يجري تنفيذ مزرعة بالشركة 55 بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بالإضافة إلى إقامة أحواض سمكية أخرى بمركز الداخلة، وسيتم طرح منتجاتهم فى الأسواق فى أكتوبر المقبل بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

أعلن، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة بدأت في تلقى طلبات الراغبين في إقامة مزارع سمكية على برك الصرف الزراعي المنتشرة على مستوى المحافظة.