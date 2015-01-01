تفاصيل 30 دقيقة هاتفياً بين وزيري دفاع أميركا وتركيا

بحث وزير الدفاع الأميركي بالوكالة مارك إسبر هاتفيا، الجمعة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هاتفيا صفقة إس 400 الروسية.





وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الجمعة إنها أرجأت إلى أجل غير مسمى إفادة صحفية بشأن بدء استلام تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتقدمة.





وكانت الإفادة مقررة في وقت سابق اليوم بشأن رد البنتاغون على استلام تركيا أجزاء من منظومة إس-400 الروسية.





وأضافت الوزارة أن القائم بأعمال الوزير مارك إسبر تحدث مع نظيره التركي لمدة 30 دقيقة تقريبا الجمعة لكنها لم تقدم





من جهتها، أعلنت أنقرة أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتفق مع نظيره الأميركي على ضرورة إرسال فريق عسكري أميركي لأنقرة الأسبوع القادم لبحث إقامة منطقة آمنة في سوريا.





وأكد وزير الدفاع التركي أن صفقة إس_400 الروسية لا تعني تغيير توجه أنقرة الاستراتيجي.





وأبلغ وزير الدفاع التركي نظيره الأميركي اهتمام أنقرة بمنظومة باترويت الأميركية.





وفي وقت سابق الجمعة، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن الولايات المتحدة لم تغير موقفها بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا اشترت منظومة روسية للدفاع الصاروخي، وإنه سيتحدث مع نظيره التركي في وقت لاحق اليوم.





وكان إسبر قد أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشكل شخصي في بروكسل في 26 يونيو/حزيران بأنه لا يمكن أن تمتلك تركيا منظومة إس-400 الروسية والطائرة إف-35 المتطورة معا.





وقال إسبر في وزارة الدفاع (البنتاغون) "نحن على علم بتسلم تركيا أجزاء من منظومة إس-400، موقفنا بخصوص المقاتلة إف-35 لم يتغير وسوف أتحدث مع نظيري التركي الوزير أكار بعد ظهر اليوم".