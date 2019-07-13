"المالية" عن التأمين الصحي الجديد: لا يوجد حد أقصى للعلاج
الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:29 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محسن جورج، المستشار الفني لهيئة التأمين الصحي بوزارة المالية إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعني أنه يشمل جميع المواطنين باختلاف فئاتهم، ويتعامل مع الأسر وليس الأفراد.
وأضاف "جورج" خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على قناة "Ten" الفضائية، مساء الجمعة أن التأمين الصحي القديم يقدم خدمات صحية لفئات معينة من الشعب لحوالي 58% من المواطنين، وهم القطاع الرسمي من الشعب بمعنى لا يشمل العاملين بالقطاع الخاص والعمالة الموسمية.
وتابع: "التأمين الصحي القديم يقدم ويشتري ويراقب الخدمات الصحية عكس النظام الجديد الذى يشمل على 3 هيئات كل واحدة لها دور لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مؤكدًا أن التامين الصحي الجديد لا يوجد حد أقصى للعلاج عكس الخاص.
وأضاف "جورج" خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على قناة "Ten" الفضائية، مساء الجمعة أن التأمين الصحي القديم يقدم خدمات صحية لفئات معينة من الشعب لحوالي 58% من المواطنين، وهم القطاع الرسمي من الشعب بمعنى لا يشمل العاملين بالقطاع الخاص والعمالة الموسمية.
وتابع: "التأمين الصحي القديم يقدم ويشتري ويراقب الخدمات الصحية عكس النظام الجديد الذى يشمل على 3 هيئات كل واحدة لها دور لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مؤكدًا أن التامين الصحي الجديد لا يوجد حد أقصى للعلاج عكس الخاص.
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