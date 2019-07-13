عمرو أديب ساخرًا من أمير قطر: "أمريكا استقبلته في موقف"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن قناة الجزيرة تجاهلت حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بأمير قطر عن استثمار الدوحة 8 مليار دولار في توسعة القاعدة الأمريكية.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مترجم الجزيرة توقف عن الترجمة، مضيفا: "كان واكل سد حنك.. خاف ينطق أو يتكلم"، متابعا ساخرا: "استقبلوا أمير قطر في مكان زي موقف كبير".



وأضاف: "اللي متغطي بالأمريكان عريان"، لافتا إلى حديث ترمب كان به سخرية وعدم اهتمام بأمير قطر.



