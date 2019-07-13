عمرو أديب ساخرًا من أمير قطر: "أمريكا استقبلته في موقف"
الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:35 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن قناة الجزيرة تجاهلت حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بأمير قطر عن استثمار الدوحة 8 مليار دولار في توسعة القاعدة الأمريكية.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مترجم الجزيرة توقف عن الترجمة، مضيفا: "كان واكل سد حنك.. خاف ينطق أو يتكلم"، متابعا ساخرا: "استقبلوا أمير قطر في مكان زي موقف كبير".
وأضاف: "اللي متغطي بالأمريكان عريان"، لافتا إلى حديث ترمب كان به سخرية وعدم اهتمام بأمير قطر.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مترجم الجزيرة توقف عن الترجمة، مضيفا: "كان واكل سد حنك.. خاف ينطق أو يتكلم"، متابعا ساخرا: "استقبلوا أمير قطر في مكان زي موقف كبير".
وأضاف: "اللي متغطي بالأمريكان عريان"، لافتا إلى حديث ترمب كان به سخرية وعدم اهتمام بأمير قطر.
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