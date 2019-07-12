مُعلم الأجيال.. نجوم الفن ينعون الناقد والمؤرخ السينمائي يوسف شريف رزق الله
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:11 م
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توفى صباح اليوم الجمعة 12/7/2019 الناقد والمؤرخ السينمائي يوسف شريف رزق الله، أحد أبرز نقاد السينما في مصر عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع كبير مع المرض، ونعي كوكبة من نجوم الفن والأدب يوسف شريف رزق الله على صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نعت الفنانة بشرى الناقد "يوسف شريف رزق الله" عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" قائلة: "وداعا موسوعة السينما العالمية .... المصرى المخلص لعمله والمثقف الاستثنائي والخلوق المحترم استاذنا جميعا...يوسف شريف رزق الله ... حزن كبير يسيطر على الأوساط الثقافية والفنية".
وكتبت الفنانة هند صبري عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك": "رحل عنا اليوم واحدًا من الأساتذة الكبار، من استطاع ببرامجه وكتاباته تعليم أجيال كثيرة ولفت نظرها للسينما العالمية، واحداً ممن عملوا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترات طويلة، محافظاً مع مجموعة من الكبار على دولية المهرجان، ظل يعمل حتى أخر لحظات عمره كأنه يعطينا درساً جديداً عن أهمية العمل والإخلاص لما نحب".
وعبر السيناريست "مدحت العدل" عن حزنه الشديد بفقدان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، حيث نشر تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "حينما تعشق السينما حد سريانها في دمك .. حينما تكون نبيلاً وصادقاً وأستاذاً بحق لكل من يراك ويستمع إليك .. حينما تحب وطنك فتتفاني فيما تفعل دون ادعاء .. يحبك الجميع ويحترمك الشعب بكل طبقاته .. هذا هو أستاذنا يوسف شريف رزق الله .. رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته".
وكتب الناقد الكبير طارق الشناوي عبر صفحته على "فيسبوك": "وداعا أستاذنا يوسف شريف رزق الله أخيرا سكنت الآلام.. أخر لقاء لنا قبل 20 يوما في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة جاء قبل الموعد وناقش وأدلى برأيه في كل التفاصيل بما فيها التكريمات بذاكرة حديدية يحسم كل القرارات رغم الوهن الذي كان باديا على الجسد.. قبلته في بداية الجلسة ونهايتها على أمل اللقاء قريبا ولم أدرك انها القبلة الأخيرة".
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