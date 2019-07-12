غدًا.. وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:51 م
محمد طه
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تتفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة غدا السبت مصنع تدوير المخلفات بمدينة الغردقة.
وقال مصدر بمحافظة البحر الأحمر؛ ستقوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة غدا السبت.
وأضاف المصدر؛ لـ"لفجر" عقب الانتهاء من تفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة؛ ستتوجه إلى منطقة الدهار أمام سوق الخضار بتوزيع كمية من الأكياس صديقة البيئة؛ وذلك لتعزيز قرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بحظر الأكياس البلاستيكية بالبحر الأحمر.
يذكر أن مصنع تدوير القمامة بالغردقة هو الأول من نوعه في المحافظة وتبلغ طاقته الاستيعابية 400 طن يوميا وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 60 مليون جنيه.
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