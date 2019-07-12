ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدًا.. وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:51 م
غدًا.. وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
تتفقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة غدا السبت مصنع تدوير المخلفات بمدينة الغردقة.

وقال مصدر بمحافظة البحر الأحمر؛ ستقوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة غدا السبت.

وأضاف المصدر؛ لـ"لفجر" عقب الانتهاء من تفقد مصنع تدوير المخلفات بالغردقة؛ ستتوجه إلى منطقة الدهار أمام سوق الخضار بتوزيع كمية من الأكياس صديقة البيئة؛ وذلك لتعزيز قرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بحظر الأكياس البلاستيكية بالبحر الأحمر. 

يذكر أن مصنع تدوير القمامة بالغردقة هو الأول من نوعه في المحافظة وتبلغ طاقته الاستيعابية 400 طن يوميا وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 60 مليون جنيه.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم