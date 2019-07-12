عمرو أديب مشيدًا ببدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية: "عملتوه إمتى"
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:48 م
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، ببدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "منعرفش بيعملوا الحاجات دي إمتى.. دا مطار".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من أهم ما يميز الإدارة الحالية أنها تفاجئنا بالانتهاء من المشروعات، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير المطارات المصرية، مضيفا: "بحب المشروعات الجاهزة".
ولفت إلى أن أسبانيا قررت رفع الحظر عن السفر إلى شرم الشيخ، متوقعا أن تكون زيارة لاعب الكرة راموس أحد الأسباب لهذا القرار، مثمنا التطور الذي تشهده حركة السياحة المصرية، داعيًا العرب لزيارة الأماكن السياحية المختلفة بمصر.
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