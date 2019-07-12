عمرو أديب مشيدًا ببدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية: "عملتوه إمتى"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، ببدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "منعرفش بيعملوا الحاجات دي إمتى.. دا مطار".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من أهم ما يميز الإدارة الحالية أنها تفاجئنا بالانتهاء من المشروعات، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير المطارات المصرية، مضيفا: "بحب المشروعات الجاهزة".



