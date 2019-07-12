أمن القليوبية يكشف غموض مقتل موظف على يد عاملين بقليوب

نجحت مباحث القليوبية، في كشف غموض العثور على جثة موظف بإحدى الشركات عثر على جثته بمدخل قرية صنافير دائرة مركز قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين قاما بقتل المجني عليه للاستيلاء على سيارته وتم القبض على المتهمين وضبط السيارة وتولت النيابة التحقيق.









كان قد تلقي العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص بقرية صنافير دائرة المركز.













وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، الذى أمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال ومعاينة الجثة، تبين أنها لشخص يدعى "م.س" 40 سنة،موظف بإحدى الشركات وتحتوى على عدة طعنات في مناطق مختلفة.









وتوصلت التحريات إلى أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وهما على علاقة عمل بالمجني عليه وأنهما كانا يستقلان معه سيارته، وأثناء السير في منطقة صنافير طلبا منه التوقف بالسيارة، وقاما بافتعال مشاجرة معه، تم خلالها طعنه بالأسلحة البيضاء وتركاه في مكان العثور عليه، وقاما بالاستيلاء على سيارته.







