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مسئولون كبار ونجوم تألقوا في مدرجات ملاعب "كان 2019"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:42 م
مسئولون كبار ونجوم تألقوا في مدرجات ملاعب كان 2019
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علي نبوي
 
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حرص العديد من الشخصيات العامة وكبار المسؤولين في العديد من الدول على التواجد في مدرجات وملاعب كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019، والتي تختتم الجمعة المقبل.


وتواجد رئيس مدغشقر في مباريات لمنتخب بلاده، وكذلك رئيس موريتانيا المنتهي ولايته، ورئيس غانا الذي حرص على زيارة منتخب بلاده خلال مبارياته في البطولة التي ودعها من دور 16 على يد تونس.


كما حضر إلى القاهرة، العديد من وزراء الرياضة، ورؤساء الاتحادات الأفريقية لكرة القدم لمساندة منتخباتهم.


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحرص العديد من النجوم الكبار السابقين والحاليين على حضور المباريات، مثل عثمان ديمبيلي نجم برشلونة، والنجوم السابقين إيتو وكانو ودوروجبا وبودربالة وضيوف ومبوما وكلود لوروا.

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