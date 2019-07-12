رسميا.. إنتر ميلان يضم باريلا

أعلن نادي إنتر ميلان الجمعة رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي الدولي نيكولو باريلا، قادماً من فريق كالياري بعقد لمدة 5 مواسم مقبلة.









وقال النادي في بيان له: "نيكولو باريلا لاعباً جديداً في صفوف الإنتر رسمياً.. أتى إلى الفريق قادماً من كالياري بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة".









ولم يعلن "النيراتزوري" عن قيمة صفقة انتقال اللاعب، ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن الإنتر دفع حوالي 45 مليون يورو لكالياري من أجل الحصول على خدمات باريلا.









ورحل باريلا عن كالياري الذي قضى فيه حياته، وذلك بعد 5 أعوام أصبح خلالها قائد الفريق، الذي شارك معه في 112 وتمكن من تسحيل 7 أهداف.









كما كان اللاعب أحد دعامات المنتخب الإيطالي العام الماضي، إذ شارك خلال 7 مباريات تحت قيادة مدربه روبرتو مانشيني.









وكان باريلا سادس صفقات الإنتر هذا الموسم، بعد التعاقد مع كل من الأوروغوياني دييغو غودين وستيفانو سينسي والنمساوي فالنتينو لازارو والفرنسي لوسيان أجوميه والبرازيلي غابرييل برازو.



