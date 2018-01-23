بعد تراجعه الأخير.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12-7-2019
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:24 م
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب المحلي، في ختام تعاملات سوق الصاغة، اليوم الجمعة 12-7-2019، بعد أن شهد سعر الذهب فى مصر اليوم، خلال الساعات الأخيرة تراجعًا بنحو 4 جنيهات جنيها، بتأثير من التراجع المفاجئ في سعر الذهب العالمي.
أسعار الذهب في مصر
سعر الذهب عيار 18 سجل 555 جنيهًا
وبلغت أسعار الذهب عيار 21 نحو 647 جنيهًا
وسجل الذهب عيار 24 سعر 741 جنيهًا
وسعر الجنيه الذهب 5184 جنيهًا
سعر الذهب عالميًا
في حين ارتفعت أسعار الذهب، مؤخرًا، اليوم الجمعة، مع تجاهل المستثمرين مخاوف من أن تضخما أقوى من المتوقع لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد يؤثر على قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن تيسير نشط للسياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1415.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، موسعا مكاسبه هذا الأسبوع إلى أكثر من 1 في المئة.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1412.20 دولار للأوقية.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.
كما أن تراجع الدولار يدعم مبررات شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.
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