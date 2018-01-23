بعد تراجعه الأخير.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12-7-2019





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1415.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، موسعا مكاسبه هذا الأسبوع إلى أكثر من 1 في المئة.





وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1412.20 دولار للأوقية.



