جاري أولد مان يظهر في بطولة فيلم جديد من إنتاج نيتفليكس

يستعد النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولدمان لخوض أولى تجاربه السينمائية مع شبكة تليفزيون نيتفليكس والذي سيكون بعنوان MANK.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن فيلم جاري أولدمان الجديد سيدور حول قصة حياة كاتب السيناريو Herman Mankiewicz، الذي اشتهر بكتابة سيناريو فيلم Citizen Kane.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي ينشغل به جاري أولدمان بتصوير ثلاث أفلام سينمائية أخرى، منها فيلمه مع النجمة إيمي آدمز The Woman in the Window.