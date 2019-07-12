عمرو أديب ساخرا من أردوغان: "عايز يظهر أدامنا أنه جن"
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:35 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا تسلمت الدفعة الأولى من منظومة "s400" الدفاعية الروسية، لافتًا إلى أنه فور تسلم تركيا تلك الأسلحة حدث هبوط في الليرة التركية.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أردوغان لن يستخدم المنظومة الجديدة حتى لا توقع أمريكا عليه عقوبة، فضلا على أنه دفع 2 مليار دولار لروسيا نظير المنظومة على الرغم من الضائقة المالية التي تمر بها تركيا.
وأضاف "أديب": "كل اللي يهم أردوغان أنه يظهر أدامنا أنه جن.. وميزعلش روسيا ولا أمريكا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أردوغان لن يستخدم المنظومة الجديدة حتى لا توقع أمريكا عليه عقوبة، فضلا على أنه دفع 2 مليار دولار لروسيا نظير المنظومة على الرغم من الضائقة المالية التي تمر بها تركيا.
وأضاف "أديب": "كل اللي يهم أردوغان أنه يظهر أدامنا أنه جن.. وميزعلش روسيا ولا أمريكا".
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