ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب ساخرا من أردوغان: "عايز يظهر أدامنا أنه جن"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:35 م
عمرو أديب ساخرا من أردوغان: عايز يظهر أدامنا أنه جن
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا تسلمت الدفعة الأولى من منظومة "s400" الدفاعية الروسية، لافتًا إلى أنه فور تسلم تركيا تلك الأسلحة حدث هبوط في الليرة التركية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أردوغان لن يستخدم المنظومة الجديدة حتى لا توقع أمريكا عليه عقوبة، فضلا على أنه دفع 2 مليار دولار لروسيا نظير المنظومة على الرغم من الضائقة المالية التي تمر بها تركيا.

وأضاف "أديب": "كل اللي يهم أردوغان أنه يظهر أدامنا أنه جن.. وميزعلش روسيا ولا أمريكا".
Advertisements
المزيد عن: هبوط الليرة التركية عمرو أديب توك شو اخبار مصر أردوغان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم