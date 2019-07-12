ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"نصر الله" يعترف بوجود مليشياته في سوريا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:23 م
نصر الله يعترف بوجود مليشياته في سوريا
حسن نصر الله
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن حسن نصر الله، أمين حزب الله اللبناني – المصنفة إرهابية- عن خفض عدد قواته المنتشرة في سوريا بشكل كبير على خلفية تراجع وتيرة القتال في البلاد.


وقال "نصر الله"، في مقابلة أجرته معه، يوم الجمعة، قناة "المنار": "الدولة السورية تتعافى وهناك بعض الملفات العالقة كشرق الفرات وإدلب والحل السياسي وكل يعمل على معالجته بحسب طبيعته وظروفه، وأنا لا أعتقد أن هناك عودة إلى الوراء في سوريا".

Advertisements
المزيد عن: مليشيات سوريا حسن نصر الله الاعتراف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم