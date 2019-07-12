"نصر الله" يعترف بوجود مليشياته في سوريا
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:23 م
وكالات
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أعلن حسن نصر الله، أمين حزب الله اللبناني – المصنفة إرهابية- عن خفض عدد قواته المنتشرة في سوريا بشكل كبير على خلفية تراجع وتيرة القتال في البلاد.
وقال "نصر الله"، في مقابلة أجرته معه، يوم الجمعة، قناة "المنار": "الدولة السورية تتعافى وهناك بعض الملفات العالقة كشرق الفرات وإدلب والحل السياسي وكل يعمل على معالجته بحسب طبيعته وظروفه، وأنا لا أعتقد أن هناك عودة إلى الوراء في سوريا".
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