مجلة Entertainment Weekly تنفرد بأول بوسترات لفيلم IT 2

انفردت مجلة Entertainment Weekly بنشر الملصقات الرسمية للجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير IT، الذي يعود خلاله البلياتشو المرعب "بيني وايز".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، أغلفة المجلة التي طرحت وعليها أبطال الفيلم الجدد، حيث يشهد الجزء الجديد أحداث مختلفة عن الجزء الأول، تدور في إطار زمني حين تقدم أبطال الجزء الأول في السن.

وتعود شخصية "بيني وايز"، مع النجم بيل سكارسجارد الذي جسدها في الجزء الأول، مع أبطال الفيلم جيسكا شاستين وجيمس مكفوي.