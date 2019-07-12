ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجلة Entertainment Weekly تنفرد بأول بوسترات لفيلم IT 2

الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:27 م
مجلة Entertainment Weekly تنفرد بأول بوسترات لفيلم IT 2
Entertainment Weekly
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

انفردت مجلة  Entertainment Weekly بنشر الملصقات الرسمية للجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير IT، الذي يعود خلاله البلياتشو المرعب "بيني وايز".

 

ونقلت صحيفة ديلي ميل، أغلفة المجلة التي طرحت وعليها أبطال الفيلم الجدد، حيث يشهد الجزء الجديد أحداث مختلفة عن الجزء الأول، تدور في إطار زمني حين تقدم أبطال الجزء الأول في السن.

 

وتعود شخصية "بيني وايز"، مع النجم بيل سكارسجارد الذي جسدها في الجزء الأول، مع أبطال الفيلم جيسكا شاستين وجيمس مكفوي.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم