رئيس هيئة الأرصاد الجوية يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة في مصر (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس مصر في الصيف يشبه طقس منطقة الخليج العربي، نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة تعطي شعورا بارتفاع كبير في درجات الحرارة.





وأضاف"عبد العال" خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن درجات الحرارة في مصر لا تزال أقل عن منطقة الخليج العربي، حيث تصل درجات الحرارة في الخليج لـ45 درجة خلال ساعات النهار.



