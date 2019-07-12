"التقاعد": حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بوفاتها

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها وتصرف للمستفيدين من ورثتها حتى لو كان والدهم موظفًا أو متقاعدًا.

وأكدت المؤسسة في وقت سابق، على أحقية الموظف المدني في معاشًا تقاعديًا إذا توفي أو أصيب بعجز قطعي بغير سبب العمل على أساس 40% من راتبه الأساسي أو مدة الخدمة أيهما أكثر.