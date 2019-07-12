المتحدث العسكري السابق يرد على ادعاءات عمله بـ شركة "دابسي"
الجمعة 12/يوليه/2019 - 10:15 م
هدى عبدالرازق
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قالت الإعلامية إيمان أبو طالب، إنه عرض عليها العمل كمستشار إعلامي لشركة دابسي، وعرض على زوجها العميد محمد سمير العمل بنفس الشركة كمدرب للكوادر، موضحة أنهم وافقوا على عرض العمل وكان من المقرر أن يبدأوا العمل يوم 1 يوليو، منوهة بأنهم قرروا إلغاء عقدهم مع الشركة يوم 7 يونيو لإنشغالهم بأعمال أخرى.
وأشارت "أبو طالب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حالة الهجوم عليهم جاء من قنوات الإخوان، مضيفة أن زوجها حاليًا رجل مدني، متابعة: "أنتم عايزين لما رجال القوات المسلحة يخلصوا خدمة يعملوا إيه.. يقعدوا في البيت".
ومن ناحيته عقب العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، على الضجة التي أثيرت بشأن عمله بالشركة، قائلا إنه لم يلتفت إلى الهجوم الذي تعرض له، كاشفًا أن أصحاب الشركة كلهم من رجال الأعمال المصريين، والتقى بأحدهم ويدعى طه الحكيم.
وأشارت "أبو طالب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حالة الهجوم عليهم جاء من قنوات الإخوان، مضيفة أن زوجها حاليًا رجل مدني، متابعة: "أنتم عايزين لما رجال القوات المسلحة يخلصوا خدمة يعملوا إيه.. يقعدوا في البيت".
ومن ناحيته عقب العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، على الضجة التي أثيرت بشأن عمله بالشركة، قائلا إنه لم يلتفت إلى الهجوم الذي تعرض له، كاشفًا أن أصحاب الشركة كلهم من رجال الأعمال المصريين، والتقى بأحدهم ويدعى طه الحكيم.
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