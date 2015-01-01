5 لاعبين مُرشحين لتعويض "نيمار" في باريس سان جيرمان
الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:27 م
مني العوضي
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يبحث عن التعاقد مع لاعب جديد، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن النادي الباريسي هذا الصيف.
وأكد موقع " لو سبورت 10 " الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان سيجد بسهوله بديلا لنيمار وذلك بالأموال المستردة من قيمه بيع اللاعب البرازيلي خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت التقارير أن هناك عدد من اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف باريس سان جيرمان أبرزهم، فيليب كوتينيو ،إيفرتون، نيكولاس بيبي، عثمان ديمبلي، لورانزو انسيني.
ويقترب البرازيلي نيمار من الانتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني بعد ما أبدي الاخير رغبته في استعادةي خدماته خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية.
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