ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

5 لاعبين مُرشحين لتعويض "نيمار" في باريس سان جيرمان

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:27 م
5 لاعبين مُرشحين لتعويض نيمار في باريس سان جيرمان
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يبحث عن التعاقد مع لاعب جديد، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن النادي الباريسي هذا الصيف.

وأكد موقع " لو سبورت 10 " الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان سيجد بسهوله بديلا لنيمار وذلك بالأموال المستردة من قيمه بيع اللاعب البرازيلي خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن هناك عدد من اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف باريس سان جيرمان أبرزهم، فيليب كوتينيو ،إيفرتون، نيكولاس بيبي، عثمان ديمبلي، لورانزو انسيني.

ويقترب البرازيلي نيمار من الانتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني بعد ما أبدي الاخير رغبته في استعادةي خدماته خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم