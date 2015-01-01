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وفد السعودية بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة سد الفجوات الرقمية

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:22 م
وفد السعودية بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة سد الفجوات الرقمية
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الفجر السعودي
 
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نوه الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، بتجارب المملكة في تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة سد الفجوات الرقمية والمعرفية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة في حلقة نقاش، حملت ذات العنوان، وعقدت بمقر المنظمة الأممية في نيويورك؛ حيث نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.

وأكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في كلمته خلال افتتاح الحلقة، ضرورة العمل للاستفادة الكاملة من إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي للمجتمعات، وسد الفجوات الرقمية والمعرفية وتنمية القدرات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال.

وأشاد المتحدثون بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته في مجال تقنية المعلومات؛ ما يعكس اهتمامها بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في حلقة النقاش رئيس التخطيط والتفاوض لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصور القرشي، ورئيس مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب جورج تشيدك، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات مالكون جونسون.

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