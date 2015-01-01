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الإسماعيلي يعدد مكاسب مباراة إف سي مصر الودية

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:27 م
الإسماعيلي يعدد مكاسب مباراة إف سي مصر الودية
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الفجر الرياضي
 
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يرى صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن المباراة الودية التى اقيمت مع فريق مصر حملت عدة مكاسب.


وتعادل الفريق مساء اليوم مع نادى مصر سلبيا على ستاد الإسماعيلية ، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك وخوض منافسات الموسم الجديد.


وأشار المنياوى :”المكسب الأول هو الاحتكاك مع فريق صاعد يضم لاعبين ذو خبرات ، إضافة إلى الوقوف على قدرات كل لاعب لدينا بالفريق و رصد مدى الانسجام بين كل العناصر وهذه من اهم المكاسب”.


واستكمل مدير الكرة بالدراويش :”ثالث المكاسب تتمثل فى استعادة جاهزية المصابين وعلى رأسهم مدحت فقوسة بجانب الحكم بشكل أفضل على اللاعبين الذين يخضعون لفترة معايشة واختبار مع الفريق”.


وأتم قائلا :”ملعب الإسماعيلية اصبح تحفة معمارية وأرى أنه مع حضور الجماهير سيمثل اضافة كبيرة للفريق”.

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