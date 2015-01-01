الإسماعيلي يعدد مكاسب مباراة إف سي مصر الودية

يرى صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن المباراة الودية التى اقيمت مع فريق مصر حملت عدة مكاسب.





وتعادل الفريق مساء اليوم مع نادى مصر سلبيا على ستاد الإسماعيلية ، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك وخوض منافسات الموسم الجديد.





وأشار المنياوى :”المكسب الأول هو الاحتكاك مع فريق صاعد يضم لاعبين ذو خبرات ، إضافة إلى الوقوف على قدرات كل لاعب لدينا بالفريق و رصد مدى الانسجام بين كل العناصر وهذه من اهم المكاسب”.



