الإسماعيلي يعدد مكاسب مباراة إف سي مصر الودية
الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:27 م
الفجر الرياضي
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يرى صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن المباراة الودية التى اقيمت مع فريق مصر حملت عدة مكاسب.
وتعادل الفريق مساء اليوم مع نادى مصر سلبيا على ستاد الإسماعيلية ، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك وخوض منافسات الموسم الجديد.
وأشار المنياوى :”المكسب الأول هو الاحتكاك مع فريق صاعد يضم لاعبين ذو خبرات ، إضافة إلى الوقوف على قدرات كل لاعب لدينا بالفريق و رصد مدى الانسجام بين كل العناصر وهذه من اهم المكاسب”.
واستكمل مدير الكرة بالدراويش :”ثالث المكاسب تتمثل فى استعادة جاهزية المصابين وعلى رأسهم مدحت فقوسة بجانب الحكم بشكل أفضل على اللاعبين الذين يخضعون لفترة معايشة واختبار مع الفريق”.
وأتم قائلا :”ملعب الإسماعيلية اصبح تحفة معمارية وأرى أنه مع حضور الجماهير سيمثل اضافة كبيرة للفريق”.
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