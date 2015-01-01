ارتفاع عجز ميزانية المغرب إلى 21.8 مليار درهم في النصف الأول

قالت مديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة المالية، اليوم الجمعة، إن العجز في ميزانية المغرب بلغ 21.8 مليار درهم (2.28 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2019، ارتفاعا من 204 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.





وزاد اجمالي الإيرادات الضريبية 4.5 بالمئة إلى 110 مليارات درهم في النصف الأول من هذا العام، ارتفاعا من 106 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2018.





وبلغ الانفاق الحكومي 182.5 مليار درهم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية يونيو حزيران، بزيادة قدرها 15.4 بالمئة على أساس سنوي.





ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط فإن العجز في الميزانية سيبلغ 4.5 بالمئة في 2019 بدون حساب إيرادات الخصخصة، ارتفاعا من 3.7 بالمئة في العام الماضي. ومن المنتظر أن يضيق العجز إلى 3.6 بالمئة في 2019 مع حساب إيرادات الخصخصة.





وتتوقع المديرية أن ترتفع ديون الخزينة المغربية بشكل طفيف إلى 65.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 64.9 بالمئة في 2018.





ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.7 بالمئة في 2019 بعد أن سجل نموا بلغ 3 بالمئة في 2018.