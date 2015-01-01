آمنة نصير: المرأة المصرية أول من يلبي نداء الوطن.. والإسلام أكثر دين أنصفها

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وجهت الدكتورة آمنة نصير، الداعية الإسلامية، وعضو مجلس النواب، التحية للمرأة المصرية العظيمة، لافتة إلى أن المرأة المصرية أثبتت دورها، وأول من يلبي نداء الوطن في كل شيء.



وأضافت "نصير"، خلال تصريحاتها لبرنامج "كلام هوانم"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن دور المرأة المصرية فعال منذ ثورة 1919.



ولفتت إلى أنه لا يوجد دين أنصف المرأة مثلما أنصفها الدين الإسلامي، مشيرة إلى أن المرأة المصرية كان لها دور عظيم في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت تقبل وترفض وتناقش الرسول.

