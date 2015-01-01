ثنائي يوفنتوس خارج الجولة الآسيوية بأوامر من ساري
الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:06 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية أن الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، يركز بقوة على الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا، وهناك خطة دقيقة لإعادة اللاعب للأفضل، والخطة بدأت من بداية هذا الشهر مع عودة اللاعب المبكر و استمرت هذه الايام مع الأعمال والتدريبات الفردية.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أنه ربما لن ينضم كوستا لبقية زملاءه خلال اسبوعين، وساري ربما لا يريد الإستعجال عليه، بالنظر للمشاكل العديد التي واجهها اللاعب بالموسم الماضي.
ولهذا السبب على الأرجح لن يغادر للجولة الآسيوية، وهي استراتيجية مشابهة لأرون رامزي الذي يريد التخلص تماماً من الاصابة العضلية التي تعرض لها في لقاء نابولي بالدوري الأوروبي.
الجدير بالذكر ان اللاعب قد بدأ علاجاته مع اليوفي بوقت مبكر من مايو وعاد لكونتيناسا في نهاية يونيو، هو في حالة افضل لكن اليوفي يريد تجنب خطر الانتكاسات المحتملة، ولهذا السبب تحديداً سيتخطى رامزي المشاركة بالجولة الاسيوية.
Advertisements
المزيد عن: يوفنتوس ساري دوجلاس كوستا ارون رامزي
- دوجلاس كوستا: فيدال نصحني بقبول عرض يوفنتوس
- "كوستا" يمنح يوفنتوس فوزا ثمينا على جنوى في الدوري الإيطالي
- يوفنتوس ينهي صفقة كوستا من بايرن
- مانشستر سيتي يسعى لضم نجم يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو
- عاجل.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد هاتريك أتليتكو مدريد
- ماندزوكيتش وكيليني خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة اياكس
- يوفنتوس يضحي بثلاثة نجوم بأوامر رونالدو
- بوجبا على رأس قائمة تعاقدات يوفنتوس وهؤلاء هم بدلاؤه
- الحرب تشتعل بين ساري وإدارة يوفنتوس لهذا السبب
- يوفنتوس يقترب من فسخ عقد "خضيرة".. وعملاق تركيا على وشك ضمه