ثنائي يوفنتوس خارج الجولة الآسيوية بأوامر من ساري

أفادت تقارير صحفية أن الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، يركز بقوة على الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا، وهناك خطة دقيقة لإعادة اللاعب للأفضل، والخطة بدأت من بداية هذا الشهر مع عودة اللاعب المبكر و استمرت هذه الايام مع الأعمال والتدريبات الفردية.





وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أنه ربما لن ينضم كوستا لبقية زملاءه خلال اسبوعين، وساري ربما لا يريد الإستعجال عليه، بالنظر للمشاكل العديد التي واجهها اللاعب بالموسم الماضي.





ولهذا السبب على الأرجح لن يغادر للجولة الآسيوية، وهي استراتيجية مشابهة لأرون رامزي الذي يريد التخلص تماماً من الاصابة العضلية التي تعرض لها في لقاء نابولي بالدوري الأوروبي.



