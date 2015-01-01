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العثور على جثة طفل غارقة بمياه النيل أسفل كوبري المنيب

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:13 م
العثور على جثة طفل غارقة بمياه النيل أسفل كوبري المنيب
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل غارقة بمياه النيل، أسفل كوبرى المنيب، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل، أسفل كوبري المنيب.

وعلى الفور دفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفل وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وأن عمره 15 سنة، وتوصلت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أنه حال استحمامه بمياه النيل، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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