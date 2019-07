نشر النجم هيو جاكمن صورة ملحقة بتغريدة على حسابه الخاص على موقع تويتر، وجه خلالهما الشكر لسكان مدينة دينفر بولاية كولورادو الأمريكية على السماح له ببيع القهوة لهم عبر أحد عربات القهوة المتجولة بالمدينة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذا التصرف التلقائي من هيو جاكمن، كان بدافع شكر أهالي المدينة لحضورهم حفله الغنائي The Man. The Music. The Show.

يأتي ذلك ضمن الجولة الفنية التي يقوم بها هيو بجميع أنحاء الولايات المتحدة، ويقدم خلالها اغاني فيلمه الموسيقي الناجح the greatest showman.