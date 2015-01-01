الإسكندرية تتزين لاستقبال المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية (صور)

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استعددات مكثفة تشهدها محافظة الإسكندرية على المستوى الثقافي، من أجل إستقبال المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية، المسرح الرومانى، الذي يقام فى الفترة من 22 الى 29 يوليو الجاري.



وقد تزينت المحافظة الساحلية وخاصة بالمنطقة المحيطة بالمسرح الروماني بكوم الدكة، حيث تم وضع العديد من اللأفتات الدعائية للمهرجان، وتجهيزه من خلال عمال النظافة لتهيئ مدخل المسرح على أكمل وجه.



وكانت إعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، برنامج فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية والتى تنطلق مساء 22 يوليو وتستمر حتى 6 سبتمبر، وتشمل 10 حفلات على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " إلى جانب 9 حفلات على المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية.



وقال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن المهرجانات تسعى لتأكيد رسالة الثقافة المصرية الهادفة إلى التنوير وبناء الإنسان والمجتمع من خلال الارتقاء بالوجدان والمشاعر وتقويم السلوك بالفنون الجادة، مضيفا أن المهرجان الصيفي يقام تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا.



وأشار إلى أنها تتضمن عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة منها أيامنا الحلوة، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بلاك تيما، مسار إجبارى، وسط البلد، أوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقى، تامر عاشور، على الحجار، نسمة محجوب، خالد سليم، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء يس، بغدادى بيج باند، مى فاروق، إيمان البحر درويش، غالية بن على ومحمد محسن.