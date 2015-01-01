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باتريك ستيورات يزين أول بوستر رسمي للجزء 15 من سلسلة Star Trek

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:06 م
باتريك ستيورات يزين أول بوستر رسمي للجزء 15 من سلسلة Star Trek
باتريك ستيورات
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أحمد جمال أحمد
 
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طرح النجم البريطاني القدير باتريك ستيورات على صفحته الخاصة على موقع انستجرام، أول بوستر رسمي للجزء الـ15 من سلسل أفلام الفضاء Star Trek.

 

وظهر باتريك على البوستر الرسمي الأول للفيلم وبجانبه كلب، وقد كشف عن أن هذا الجزء سيكون بعنوان Star Trek: Picard، ويرتقب طرحه رسميا بصالات العرض خلال عام 2020 القادم.

 

وسيكون هذا هو الجزء الخامس عشر من سلسلة أفلام Star Trek التي كان عرض أول أجزاءها في عام 1979.


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