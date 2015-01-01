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تقارير.. باريس سان جيرمان ينقض على نجم برشلونة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 09:03 م
تقارير.. باريس سان جيرمان ينقض على نجم برشلونة
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم أن باريس سان جيرمان قد تطرق للاعب جديد من صفوف برشلونة يريد إدخاله ضمن صفقة بيع نيمار دا سيلفا المحتملة لبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب هو المدافع كليمنت لينجليت والذى تألق خلال الموسم الماضي بجانب جيرار بيكيه فى دفاع البلوجرانا وبعد غياب المدافع الفرنسي أومتيتى للإصابة.


وأشارت الصحيفة أن باريس يتمسك بضم اللاعب على الرغم أن جميع الأنباء خلال الفترة السابقة كانت تشير لأسماء أخري مثل البرازيلي فيليب كوتينيو والفرمسي عثمان ديمبلي.
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