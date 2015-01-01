رئيس نابولي يغري نجم ريال مدريد

شدد أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، على أنه مستعد لتقديم تضحيات لضم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني.









وقال لورينتس في تصريحات عبر سكاي إيطاليا: نحن على استعداد لتقديم تضحيات لحسم صفقة خاميس، ولكننا نطلب من ريال مدريد أن يقدمها أيضًا.









وأضاف: لم نستسلم ولكن ريال مدريد يجب أن يفكر في ترك خاميس يرحل ربما على سبيل الإعارة، بدلًا من جلوسه على مقاعد البدلاء حزينًا.









وواصل: لسنا بحاجة إلى التحدث مع بيريز، يمكنني الرد على الهاتف لو اتصل بي فلورنتينو، ولكنني لم أتحدث مع رئيس النادي الملكي كاما ادعت بعض التقارير.









واستكمل: الانضمام إلى نابولي سوف تكون هدية إلى خاميس، أثناء دراستي للاعب تأكدت أنه تألق في مناسبتين مع أنشيلوتي.









وأكمل: مع أنشيلوتي في ريال مدريد وفي بايرن ميونيخ، هذا يعد ضمانًا للرضا بالنسبة له ليكون حاسمًا في الملعب وهو أمر أساسي في مشروعنا.



