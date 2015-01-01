داعية إسلامي يوضح حكم وشم الحواجب والرموش الصناعية

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أوضح الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، حكم وشم الحواجب "التاتو" لمدة 6 أشهر والرموش الصناعية.



وقال"ابو بكر"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد ببرنامج "وبكرة أحلى"، على فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن كل أمر زينة للزوج فهو مباح، وكل أمر يحقق فتنة للغير أو مضرا للغير أو ملفت للنظر فهو حرام ويجب الابتعاد عنه.

