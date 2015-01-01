تعرف على تفاصيل المؤتمر الأورومتوسطي للسياحة الذي تستضيفه الإسكندرية

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تنظم الغرفة التجارية بالإسكندرية، المؤتمر الاورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" فى دورته الثامنة والذى يعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض، والذي ينظمه اتحاد غرف البحر الابيض "اسكامى" وتشرف غرفة الاسكندرية فى الدورة الحالية على المؤتمر، وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي الإقليمي "ابسوميد" لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.



وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الابيض، أن المؤتمر سيفتتح بحدائق المنتزة التاريخية مساء السبت 13 يوليو بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة وسفير الاتحاد الأوروبى ايفان سركوس ورؤساء اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف واتحاد الغرف الاوربية محمود القيسى والغرفة العربية الالمانية عماد غالى، شركاء غرفة الاسكندرية واتحاد غرف البحر الابيض فى التنظيم حيث يجمع اكثر من 300 من قيادات السياحة فى مصر ودول البحر الابيض بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالاسكندرية وسفراء دول الاتحاد الاوروبى والبحر الابيض وقناصلهم بالاسكندرية وهيئات المعونات والبنوك الانمائية والهيئات الاعلامية المصرية والسياحية الدولية المتخصصة.



وأوضح الوكيل أن المؤتمر سيروج للعديد من قطاعات السياحة الغير شاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الابيض خارج موسم الصيف، حيث يركز على السياحة البيئية وسياحة التسوق وسياحة اليخوت وسياحة التذوق وعددا من البرامج السياحية الاقليمية المستحدثة من خلال مشاريع غرفة الاسكندرية الممولة من الاتحاد الاوروبى، وكذا تفعيل اليات التسويق الالكترونى الحديثة إلى جانب جذب المصرين بالخارج واسرهم، كما سيتم عرض الاليات التمويلية لقطاع السياحة من البنوك والصناديق الانمائية وهيئات المعونات.



وأعلن الوكيل أن الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة السياحة ستعيد إحياء مهرجان السياحة والتسوق لتنمية التجارة الداخلية والصادرات بصحبة السائح وجذب شريحة جديدة من السائحين.



من جانبه أشار علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية إلى أن المؤتمر سيشهد 4 جلسات محاورات يترأس الاولى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق والتى تناقش التكامل السياحى بين شطرى البحر الابيض والبرامج المستحدثة، والثانية برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف تناقش السياحة الالكترونية وريادة الاعمال والترويج الالكترونى، والثالثة برئاسة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة السابقة والتى تناقش السياحة الخضراء والمحميات، والرابعة برئاسة السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية للشراكة الاورومتوسطية حيث ستعرض الاليات التمويلية المقدمة لقطاع السياحة من الهيئات المانحة والبنوك والصناديق الانمائية.



وأوضح الدكتور علاء عز، أن الجلسات تتضمن قيادات اتحاد السفن السياحية المتوسطية، واتحاد الفنادق الدولى، واتحاد السياحة الأورومتوسطى، واللجنة الأوروبية للتراث، والشركات العالمية للترويج الإلكترونى، واتحاد السياحة البيئية، وهيئة التراث الاندلسى، وهيئات المعونات الاوروبية واليابانية والبنك الدولى والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، مشيرا إلى أن الغرف التجارية قد حصلت بدعم من وزارة التعاون الدولى ووزارة الخارجية والاتحاد الاوروبى فى إطار برنامج التعاون عبر الحدود على 22 مشروعا إقليميا فى المرحلة الأولى منها ثلاثة فى مجال السياحة، وعلى 4 فى المرحلة الثانية وتقدمت بأكثر من 76 مشروعا فى المرحلة الحالية جارى حاليا تقيمهم حيث يجمعوا الغرف والمنظمات المتخصصة من فرنسا واسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان وقبرص وتونس ولبنان والاردن.