الدوري الفرنسي الأكثر تمثيلًا في نصف نهائي "الكان".. والمصري حاضرًا بـ"لاعب وحيد"





يشارك كوكبة من نجوم كرة القدم المحترفين في مختلف دوريات العالم في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا مع المنتخبات الأربعة المتأهلة لهذا الدور (نيجيريا – الجزائر – السنغال – تونس)، في البطولة المقامة على الأراضي المصرية وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.





وتقام مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019 يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو، حيث يلتقي منتخب تونس مع المنتخب السنغالي في تمام السادسة مساءًا على أرضية ستاد "الدفاع الجوي"، بينما يواجه منتخب نجيريا نظيره الجزائري في تمام التاسعة مساءًا على ستاد القاهرة الدولي.





ويعتبر الدوري الفرنسي الأكثر تمثيلًا في نصف نهائي "الكان" بـ 22 لاعبًا، يليه الدوري الإنجليزي والدوري التونسي بـ 11 لاعبًا لكل منهما، بينما يمثل الدوري المصري لاعب وحيد هو التونسي فرجاني ساسي المحترف ضمن صفوف الزمالك.





ويرصد "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ترتيب الدوريات الأكثر تمثيلًا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2019:-





1- الدوري الفرنسي (22 لاعبًا):





عبد الله ديالو (ستاد رين) - إدوارد ميندي (ريمس) - يوسف سابالي (بوردو) - ساليو سيس (فالنسيان) - إسماعيليا سار (استاد رين) - سادا تيوب (نيمس) - موسى كوناتي (أميان) - مباي نيانج (ستاد رين) - ألكسندر أوكدجة (ميتز)





رامي بن سبعيني (رين) - يوسف عطال (نيس) - مهدي زفان (رين) - مهدي عبيد (ديجون) - مهدي تاهرات (لانس) - أندي ديلور (مونبلييه) - صامويل كالو (بوردو) - معز حسن (نيس) - وهبي الخزري (سانت إتيان) - إلياس السخيري (مونبيلييه) - بسام الصرارفي (نيس) - نعيم السليتي (ديجون) - أسامة الحدادي (ديجون)





2- الدوري الإنجليزي (11 لاعبًا):





شيخو كوياتيه (كريستال بالاس) - إدريسا جاي(إيفرتون) - ساديو ماني (ليفربول) - بادو نداي (ستوك سيتي) - عدلان قديورة (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - رياض محرز (مانشستر سيتي) - ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون) - جون أوبي ميكيل (ميدلسبره) - يلفريد نديدي (ليستر سيتي) - أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي) - أليكس إيوبي (أرسنال)





3- الدوري التونسي (11 لاعبًا):





يوسف بلايلي (الترجي) - معز بن شريفية (الترجي) - وجدي كشريدة (النجم الساحلي) - نسيم هنيد (الصفاقسي) - أيمن بن محمد (الترجي) - كريم العواضي (النجم الساحلي) - غيلان الشعلالي (الترجي) - أنيس البدري (الترجي) - طه الخنيسي (الترجي) - فراس شواط (الصفاقسي)- رامي البدوي (النجم الساحلي)





4- الدوري الإيطالي (8 لاعبين):





ألفريد جوميس (سبال) - كاليدو كوليبالي (نابولي) - كيتا بالدي (إنتر ميلان) - محمد فارس (سبال) - إسماعيل بن ناصر (إمبولي) - آدم وناس (نابولي) - أولالوا أينا (تورينو) - ويليام تروست إكونج (أودينيزي).





5- الدوري التركي (8 لاعبين):





لامين جاساما (جوتيزبي سبور) - هنري سافييت (بورصا سبور) - مباي دياني (جالاطة سراي) - سفيان فيجولي (جلطة سراي) - إسلام سليماني (فنربخشة) - عبد الله شيهو (بورصا سبور) - تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور) - هنري أونيكورو (جلطة سراي)





6- الدوري الاسباني (6 لاعبين):





موسى واجي (برشلونة) - ألفريد نداي (مالاجا) - عيسى ماندي (ريال بيتيس) - كينيث أوميرو (ليجانيس) - موسيس سيمون (ليفانتي) - صامويل تشوكويزي (فياريال).





7- الدوري السعودي (5 لاعبين):





رايس مبولحي (الاتفاق) - عز الدين دوخة (الرائد) - جمال بن العمري (الشباب) - فاروق بن مصطفى (الشباب) - أحمد موسى (النصر)





8- الدوري البلجيكي (4 لاعبين):





كيربن دياتا (كلوب بروج) - فيكتور أوسيمن (شارلروا) - ديلان برون (جينت) - يوسف المساكني (يوبين البلجيكي).





9- الدوري الألماني (3 لاعبين):





ساليف سانيه (شالكه) - جاميلو كولينز (بادربورن الألماني) - مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)





10- الدوري اليوناني (3 لاعبين):





بابي أبو سيسيه (أوليمبياكوس).- ياسين مرياح (أولمبياكوس) - محمد دراجر (بادربورن اليوناني)





11- الدوري البرتغالي (لاعبان):





رفيق حليش (موريرينسي) - ياسين براهيمي (بورتو).





12- دوريات بـ"لاعب وحيد":





فرجاني ساسي (الزمالك المصري) - هشام بوضاوي (بارادو الجزائري) - بغداد بونجاح (السد القطري) - إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد النيجيري) - دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي) - فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) - جون أوجو (هابويل بير شيفا الإسرائيلي) - أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) - بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي).



