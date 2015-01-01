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‫قاسم باشا يوافق على عرض أستون فيلا لضم تريزيجيه مقابل ١١ مليون يورو

الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:54 م
‫قاسم باشا يوافق على عرض أستون فيلا لضم تريزيجيه مقابل ١١ مليون يورو
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علي نبوي
 
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وافق نادي قاسم باشا التركي على العرض المقدم من أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد مع المصري محمود حسن "تريزيجيه" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.‬


‫ووفقا لما ذكرته صحيفة "Hurriyet" التركية فإن قاسم باشا وافق على عرض أستون فيلا لضم تريزيجيه مقابل ١١ مليون يورو.‬


‫وأضافت الصحيفة بأن صفقة انتقال تريزيجيه للنادي الإنجليزي ستتم بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.‬


والجدير بالذكر أن تريزيجيه شارك مع قاسم باشا في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

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