‫قاسم باشا يوافق على عرض أستون فيلا لضم تريزيجيه مقابل ١١ مليون يورو

وافق نادي قاسم باشا التركي على العرض المقدم من أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد مع المصري محمود حسن "تريزيجيه" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.‬









‫ووفقا لما ذكرته صحيفة "Hurriyet" التركية فإن قاسم باشا وافق على عرض أستون فيلا لضم تريزيجيه مقابل ١١ مليون يورو.‬









‫وأضافت الصحيفة بأن صفقة انتقال تريزيجيه للنادي الإنجليزي ستتم بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.‬









والجدير بالذكر أن تريزيجيه شارك مع قاسم باشا في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.



