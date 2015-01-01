قاسم باشا يوافق على عرض أستون فيلا لضم تريزيجيه مقابل ١١ مليون يورو
الجمعة 12/يوليه/2019 - 08:54 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
وافق نادي قاسم باشا التركي على العرض المقدم من أستون فيلا الإنجليزي للتعاقد مع المصري محمود حسن "تريزيجيه" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "Hurriyet" التركية فإن قاسم باشا وافق على عرض أستون فيلا لضم تريزيجيه مقابل ١١ مليون يورو.
وأضافت الصحيفة بأن صفقة انتقال تريزيجيه للنادي الإنجليزي ستتم بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
والجدير بالذكر أن تريزيجيه شارك مع قاسم باشا في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.
Advertisements